Бывшая сотрудница «Монетки» пыталась украсть полную тележку продуктов

Полиция проводит проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

В минувшее воскресенье, 13 августа, из продуктового магазина "Монетка" на Седова, 42, пытались украсть полную тележку продуктов. Бывшая сотрудница торговой сети хотела незаметно пронести ее через пустую кассу. Уже на выходе ее остановили.

Попытка кражи попала на камеры видеонаблюдения, сейчас их изучает полиция.

– По данному факту проводится проверка. Устанавливается точная сумма ущерба и все обстоятельства, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-группе городского МВД.

Двумя днями ранее, 11 августа, схожий случай произошел в другой "Монетке", где задержали вора, который пытался вынести пак джина.

– Была проведена проверка, в результате которой в отношении мужчины составлен административный протокол по статье "Мелкое хищение", – добавили в полицейском главке.

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