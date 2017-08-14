Житель Североуральска смертельно ранил друга

От ножевого ранения мужчина скончался в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

В Североуральске вынесли приговор местному 45-летнему жителю, который виновен в смерти своего друга. В прошлую субботу, 12 августа мужчины распивали спиртное и повздорили. В ходе конфликта обвиняемый ударил хозяина квартиры в ногу.

От повреждения бедренной артерии 38-летний мужчина скончался в больнице. Нападавшего задержали на квартире у его знакомых. Он полностью сознался в случившимся и написал явку с повинной.

Его взяли под стражу и отправили в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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