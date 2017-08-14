На Сортировке обнаружили утечку бензина из цистерны поезда

Вагон отцепили и отогнали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
Утром 15 августа на железнодорожной станции Екатеринбург – Сортировочный была обнаружена утечка бензина. Топливо вытекало из одной из цистерн грузового поезда.
Специалисты Свердловской железной дороги отцепили вагон и отогнали его в тупиковый путь для проведения ремонтных работ.
Для обеспечения пожарной безопасности при ликвидации утечки на станцию вызвали пожарных.
- Угрозы для населения и окружающей среды нет.
- На расписание пассажирских поездов данное происшествие не повлияло.
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