На Уралмаше арестовали отца с сыном, которые торговали «синтетикой»

Им грозит 40 лет тюрьмы на двоих.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017
Полицейские Екатеринбурга задержали двух местных жителей, которые торговали "синтетикой". Отца с сыном задержали в квартире на улице Индустрии.
– Оперативники обнаружили комкообразное вещество белого цвета, и прозрачный полимерный пакет с таким же веществом внутри, – сообщает МВД Свердловской области.
Порошком оказался синтетический наркотик общей массой 88,35 грамма, который по воздействию в 100 000 раз сильнее морфия.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере".
- Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.
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