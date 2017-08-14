Наверх
Будет играть вместе с Вагнером Лавом: любимец болельщиков "Урала" Чисамба Лунгу покидает клуб
12:45, сегодня
На Уралмаше арестовали отца с сыном, которые торговали "синтетикой"
12:23, сегодня
"Это серьезный удар по бюджету Свердловской области": в Екатеринбурге закрылся последний магазин "Пикник"
12:22, сегодня
Директор тагильской компании пойдет под суд за долг по зарплате в 1,2 миллиона рублей
12:15, сегодня
С начала 2017 года факторинговый портфель ВТБ Факторинг в Екатеринбурге вырос на 60%
Мэрия Екатеринбурга оплатит проезд в общественном транспорте фанатам во время ЧМ-2018
12:05, сегодня
Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
11:45, сегодня
Житель Екатеринбурга отсудил более 100 тысяч рублей за плохой ремонт айфона
11:31, сегодня
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
На Сортировке обнаружили утечку бензина из цистерны поезда
11:22, сегодня
Водитель легковушки погиб на месте: иномарка врезалась в грузовик на свердловской трассе
11:06, сегодня
Под Екатеринбургом гость убил хозяйку, которая пыталась его выгнать
10:43, сегодня
Грандиозная распродажа мягкой мебели
Футболисты "Урала" спасли матч с "Арсеналом", в котором уступали 0:2
10:37, сегодня
В России в поддержку ипотечников выделят дополнительные 2 миллиарда рублей
09:57, сегодня
В Свердловской области заключено первое в России соглашение с региональными СРО о сотрудничестве в сфере капремонта
09:55, сегодня
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
В России выросла стоимость владения автомобилем
09:25, сегодня
Что делать, если сломалось проводное радио в квартире?
09:04, сегодня
На проект реконструкции парка "Зеленая роща" в Екатеринбурге потратят почти 2 миллиона рублей
08:51, сегодня
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
Роспотребнадзор оштрафовал свердловских поставщиков питьевой воды почти на 6 миллионов рублей
08:31, сегодня
Игроки "Урала" не смогли вернуться в Екатеринбург из-за тумана
08:12, сегодня
Жителя Екатеринбурга в упор расстреляли, а потом избили в Оренбурге
20:24, 14.08.20171
МФРЦ - центр предоставления ритуальных услуг
В Чкаловском районе выбирают героев для настольной игры про Екатеринбург
19:37, 14.08.2017
"Мэр – Куйвашев, а городу 170 с копейками": НАША проверила, насколько хорошо уральцы знают историю своей столицы
19:23, 14.08.2017
Брал предоплату и исчезал. В Екатеринбурге задержали мебельного мастера, который больше двух лет обманывал горожан
18:14, 14.08.2017
ВТБ продлил прием сезонного вклада "Быстрый доход" до конца лета
В Екатеринбурге будут судить владельца крупного автосалона, обвиняемого в мошенничестве
17:57, 14.08.2017
Подземный Екатеринбург: что скрывается под улицами города
17:16, 14.08.2017
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за свалки на территории ботанического памятника
16:56, 14.08.2017
"Почему мы должны расплачиваться своим здоровьем?": жительница Екатеринбурга пожаловалась на шум у театра драмы
16:45, 14.08.2017
Выпавший из окна в Грузии екатеринбуржец в коме, но узнал голос дочери
15:36, 14.08.2017
ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии на Щербакова
15:25, 14.08.2017
У "Дома Кино" насмерть разбился мужчина
14:56, 14.08.2017
Процесс против экс-главы Верх-Исетского района подошел к финалу: трансляция из зала суда
14:10, 14.08.20171
К октябрю на Макаровском мосту введут реверсивное движение
14:06, 14.08.2017
В Свердловской области поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
14:05, 14.08.2017
Прокуратура уличила Ельцин Центр в нарушении закона
13:42, 14.08.20171
Еще один отрезок улицы Мамина-Сибиряка закроют на месяц
13:40, 14.08.2017
В Екатеринбурге алиментщик 13 часов не открывал дверь приставам
12:54, 14.08.2017
Бывшего владельца "Банка24.ру" признали банкротом
12:18, 14.08.2017
Двое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
12:18, 14.08.2017
Смертельное ДТП под Сысертью: двое погибли, трое пострадали
11:48, 14.08.2017
В Екатеринбурге три района остались без горячей воды
11:48, 14.08.2017
ВТБ24 внедряет технологию речевой аналитики при работе с клиентами
11:45, 14.08.2017
В Екатеринбург прислали 5 килограмм наркотиков в коробке с пазлами
11:26, 14.08.20172
"Нарушаете конституционные права!" Жители Североуральска потребовали вернуть поезд Екатеринбург – Бокситы
11:05, 14.08.2017
В сгоревшей в Пионерском поселке машине нашли труп
10:50, 14.08.20171
Областной Фонд капремонта обменялся передовым опытом с коллегами по всей России
10:10, 14.08.20171
В Краснотурьинске пассажирка мотоцикла попала в больницу с переломом позвоночника
10:07, 14.08.2017
Ленина и Малышева "утонули" в утренних пробках
09:59, 14.08.2017
Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года
09:32, 14.08.2017
На перевале Дятлова радиолюбитель из Нижнего Тагила нашел объект, связанный с гибелью туристов
09:30, 14.08.20173
В Серове жильцы деревянного барака попали в огненную ловушку из-за решеток на окнах
09:08, 14.08.2017
В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая "слышит голоса"
08:52, 14.08.2017
Не убираем далеко зонты: прогноз погоды в Екатеринбурге с 14 по 20 августа
08:34, 14.08.2017

На Уралмаше арестовали отца с сыном, которые торговали «синтетикой»

На Уралмаше арестовали отца с сыном, которые торговали "синтетикой"
16+
Фото: ГУ МВД Свердловской области
Им грозит 40 лет тюрьмы на двоих.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

Полицейские Екатеринбурга задержали двух местных жителей, которые торговали "синтетикой". Отца с сыном задержали в квартире на улице Индустрии.

– Оперативники обнаружили  комкообразное вещество белого цвета, и прозрачный полимерный пакет с таким же веществом внутри, – сообщает МВД Свердловской области.

Порошком оказался синтетический наркотик общей массой 88,35 грамма, который по воздействию в 100 000 раз сильнее морфия.

  • Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере".
  • Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 15.08.2017, 12:23
Тэги: Криминал, Новости дня, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Интернет Высокие технологии Отношения Мультимедиа Суд Транспорт Искусство Новый год Кто заработал Корь Хэллоуин-2015 Образование Животные Происшествия Приговор Лошагину Спорт Смерть Жизнь в городе Видео Убийство в Рахмангулово Военный репортаж ВУЗ Культура Путин Позитив Самолет Минобороны упал в Якутии Медицина ИГИЛ Еда Обрушение крыши на Калинина Дети Здоровье Развлечения Приостановка полетов в Египет Война ритуальных агентств Взятки ЧМ-2018 Мотоциклы Дело Пьянкова История успеха Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? История Екатеринбурга Туризм Ловец покемонов Грипп Убийство Ирины Вахрушевой Истории 9 мая Эксклюзив Погода Шоу-бизнес Новости России Отдых Расписание Новости Студенты Скандалы Голодовка в колонии Дорожные воины ЖКХ Свердловской области Горящие авто Школа Отключение света Уралмаш, Эльмаш Парковки Горячее Волейбол ГИБДД Семья Мода В Екатеринбурге -40 градусов Рейтинг Знаменитости Бэби-боксы Биатлон Интервью В Египте разбился самолет с российскими туристами Финансы Экономия Музыка Мистика Баскетбол Ту 154 Кризис и санкции Храм святой Екатерины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Секс Опрос Тест Гололед Скандал с Новиковым Личное Коллекторы Ельцин-центр Недвижимость Свердловской области Дороги Снос монастыря на Качканаре Фото МЧС Строительство Доска позора Екатеринбуржцы в разных странах 9 мая Хоккей Религия Расстрел Психология Криминал Мировые новости Сибирская язва Грипп в Екатеринбурге Растения Репортаж Красота Слухи Конкурсы ДТП ЖКХ Пожар Статистика Новости дня Политика СМИ Общественный транспорт Авто Крушение самолета под Ростовом Транспортная реформа Рецензия Недвижимость Скорая помощь ЗАГС Самолет Дом-2 Бизнес Расстрел на Депутатской Женщины Производство Ошибки врачей Лайфхак Катастрофа Экономика Розыск Афиша Выставки Необычное Деньги Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Пусть говорят Футбол Мужчины Взрыв

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru