Под Екатеринбургом гость убил хозяйку, которая пыталась его выгнать

Окровавленное тело убитой нашел вернувшийся из командировки супруг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

В Березовском мужчина убил свою 38-летнюю подругу, которая пыталась выгнать его из квартиры.

Тело убитой с многочисленными ножевыми ранениями нашел вернувшийся из командировки муж. Он вызвал полицейских, которые выяснили, что последний раз женщину видели три дня назад в одном из магазинов с 37-летним мужчиной. Когда его разыскали, мужчина стал отрицать свою причастность к убийству, однако затем рассказал, что в тот день находился с этой женщиной.

Вместе они пили алкоголь в ее квартире, затем мужчина уснул. Хозяйка попыталась разбудить его и отправить домой, из-за чего между ними произошла ссора, которая и стала причиной убийства.