В Тавде мужчина перебросил на зону телефоны после проигрыша в карты

Он сразу же сдал тех, кому они предназначались.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.08.2017

В Тавде задержали мужчину, который перебросил в ИК-19 мобильные телефоны. Один из охранников заметил его, когда он кидал сверток за ограждение.

– У этой колонии каждую неделю ловят людей при попытке "переброса". Один даже пытался это сделать с помощью арбалета. Город маленький и очень много ранее судимых граждан, – рассказали "Нашей Газете" в ГУФСИН Свердловской области.

Задержанный сразу признался, что был вынужден пойти на такое из-за того, что проигрался в карты и боялся мести со стороны других игроков.

Он также сдал заключенных, которым предназначались телефоны.

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