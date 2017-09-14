Житель Свердловской области зарезал собутыльника в квартире своей сестры

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.09.2017

В Серове вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который был признан виновным в убийстве, сообщает СК Свердловской области. Согласно материалам дела, 24 февраля этого года мужчина распивал спиртное в компании собутыльников.

Застолье проходило в квартире двоюродной сестры подсудимого.

– С одним из мужчин злоумышленник вступил в конфликт и стал наносить ему удары ножом. От полученных ранений тот скончался на месте. Кроме того, подсудимый причинил несколько ножевых ранений своей двоюродной сестре, когда она пыталась разнять конфликтующих, – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Обвиняемый был признан виновным по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Суд назначил ему 12 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года.

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