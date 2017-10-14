Два человека погибли и еще пятеро пострадали на пожаре в Свердловской области

В случившемся разбираются следователи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

Пожар в доме № 4а по улице Микрорайон в городе Качканар произошел накануне вечером. Как уточнили в ГУ МЧС по свердловской области о ЧП сообщили а 23:35.

– На площади 70 квадратных метров огнем повреждены комнаты на 1-м и 2-м этажах, а также чердачное помещение двухэтажного муниципального жилого дома, – сообщили в ведомстве.

Пожар тушили 14 огнеборцев, прибывшие по адресу на 5 машинах. Они эвакуировали по лестнице 8 человек. Еще четверых жильцов спасатели вынесли на руках. На то, чтобы справиться с огнем у них ушло около двух часов.

Как позже выяснилось, не обошлось без жертв. При разборе завалов были обнаружены обгоревшие тела двух человек. Сейчас в случившемся разбираются сотрудники следственного отдела по городу Качканар СК РФ по Свердловской области.

– Предварительно установлено, что возгорание произошло в одной из комнат, где находились несколько человек, – прокомментировал помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. – В результате пожара погибли двое мужчин, 1990 и 1987 годов рождения. Еще пятеро пострадавших (три женщины и двое мужчин) были доставлены в больницу.

Следователи уже осмотрели место происшествии. Тела погибших отправили на судмедэкспертизу. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом. Сейчас специалисты опрашивают очевидцев и выясняют причину возгорания.

В ночь с субботы на воскресенье на Чусовском тракте сгорел огромный дом, который тушили 55 пожарных.

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