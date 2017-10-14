На Чусовском тракте под Екатеринбургом огонь уничтожил дом и две машины: есть пострадавший

С пламенем боролись 55 пожарных, прибывшие на место на 12 машинах

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

О пожаре в коллективном саду "Бытовик", что находится на 8-м километре Чусовского тракта в МЧС сообщили накануне в 21.09. Прибыв на место ЧП, пожарные увидели, что горит дом и надворные постройки.

– Площадь пожара составила 650 квадратных метров, - уточнили в ГУ МЧС по свердловской области. – Сгорели надворные постройки и садовый дом. Кроме того, огнем повреждены кузова автомобилей ВАЗ-2102 и Toyota Land Cruiser. Есть пострадавший.

Из-за быстрого распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали дополнительные подразделения. В итоге в тушении были задействованы 55 пожарных, прибывших на место на 12 машинах. Спустя два часа им удалось остановить распространение огня. А ближе к часу ночи огонь был потушен, и пожарные начали проливку и разбор сгоревших конструкций.

Работы на месте ЧП завершились к 03:20.

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