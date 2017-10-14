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На Чусовском тракте под Екатеринбургом огонь уничтожил дом и две машины: есть пострадавший

На Чусовском тракте под Екатеринбургом огонь уничтожил дом и две машины: есть пострадавший
16+
Фото: служба спасения "Сова"
С пламенем боролись 55 пожарных, прибывшие на место на 12 машинах

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.10.2017

О  пожаре в коллективном саду "Бытовик", что находится на 8-м километре Чусовского тракта в МЧС сообщили накануне в 21.09. Прибыв на место ЧП, пожарные увидели, что горит дом и надворные постройки.
 

– Площадь пожара составила 650 квадратных метров, - уточнили в ГУ МЧС по свердловской области.  – Сгорели надворные постройки и садовый дом. Кроме того, огнем повреждены кузова автомобилей ВАЗ-2102 и  Toyota Land Cruiser. Есть пострадавший.

 
Из-за быстрого распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали дополнительные подразделения. В итоге в тушении были задействованы 55 пожарных, прибывших на место на 12 машинах. Спустя два часа им удалось остановить распространение огня. А ближе к часу ночи огонь был потушен, и пожарные начали проливку и разбор сгоревших конструкций.
 
 
Работы на месте ЧП завершились к 03:20. 
 

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Евгений Светлый, 15.10.2017, 11:40
Тэги: Происшествия, МЧС, Пожар
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