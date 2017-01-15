«Будешь порезана на куски»: свекровь убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Какшиной угрожала девушке незадолго до смерти

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017
Мать Сергея Какшина, подозреваемого в убийстве своей бывшей супруги в Нижнем Тагиле, незадолго до ее смерти звонила девушке с угрозами. Об этом стало известно в ходе расследования в пятницу, 13 января.
Угрозы на телефон
Женщина оставила аудиосообщение на телефон Дарьи Какшиной еще 20 ноября прошлого года.
– Даша, если ты не прекратишь таскаться, ты будешь порезана на куски, так и знай! Прекрати (гулять). Жить тебе осталось недолго, это точно. Хватит детей бросать, сучка-проститутка, – говорит свекровь.
Проверка по факту звонка
В полиции заявили, что данная информация сейчас проверяется.
– Информация по аудиозаписи с угрозами убийством сотрудниками территориального МВД Нижнего Тагила зарегистрирована, по ней будет проведена проверка и принято процессуальное решение, – заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
- Напомним, что похороны убитой Дарьи Какшиной состоялись в субботу, 14 января, в Нижнем Тагиле. На прощание с матерью не привели двух детей Дарьи, которых взяла под опеку именно ее свекровь.
- Тело Даши Какшиной обнаружили 12 января 2016 года под Нижним Тагилом с признаками насильственной смерти.
- В совершенном убийстве признался ее бывший супруг Сергей Какшин, который сейчас находится в статусе основного подозреваемого.