Ушел в школу и пропал: в Екатеринбурге ищут 13-летнего мальчика

Последний раз подростка видели на Елизавете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

На Химмаше по дорогу в школу пропал 13-летний Михаил Рыпалев. По словам матери ребенка, в пятницу 13 января , сын ушел из дома по улице Рощинская около 9 утра в школу, но на занятиях так и не появился. Родители до сих пор не знают о местоположении их ребенка.

— Не было его на занятиях ни в пятницу, ни сегодня. Мы уже всех друзей обошли. Никто ничего не знает. Сказали, что последний раз видели его в выходные на Елизавете в компании подростков. Мы приехали, всё там обошли, — сообщила мать пропавшего.

В ночь на субботу, 13 января, родители написали заявление в отделение полиции №13 о пропаже ребенка.

Приметы: Рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы удлиненные светло-русые, глаза карие. Мальчик был одет в салатовую шапку с надписью «Adidas», в черную куртку с белой и голубой полосами и цифрой 7 на груди, а также он был обут в рыжие ботинки. При себе у подростка была школьная сумка через плечо с граффити.