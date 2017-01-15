В Екатеринбурге таксист сломал ногу полицейскому, протащив его за своим автомобилем

Несмотря на рану, сержант поймал попутку и бросился в погоню за нарушителем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В субботу, 15 января, на Челюскинцев водитель, которого остановил инспектор ГИБДД, зажал его руку стеклом и протащил мужчину несколько сотен метров. Полицейский, тем не менее, высвободившись, погнался за нарушителем на попутке.

Остановил автомобиль такси для проверки

Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, ЧП произошло в 16.30 около дома № 27 на улице Челюскинцев. Инспектор городского полка ДПС Артем Паздников работал на пешем посту ГИБДД, без автомобиля. В рамках контроля над безопасностью дорожного движения сержант полиции решил проверить документы у водителя автомобиля «Лада Приора» с опознавательными знаками такси.

— Во время проверки документов неработающий гражданин 1975 года рождения, находившийся за рулем, окном зажал руку полицейского и поехал. Протащив инспектора ДПС несколько сотен метров, водитель открыл окно, сержант успел выдернуть руку. «Приора» уехала, но полицейский, остановив попутную машину, начал преследование, сообщив о произошедшем другим экипажам ДПС, — рассказали в полиции.

Беглеца поймал другой наряд ГИБДД

Около дома № 12 на улице Готвальда злоумышленник был задержан нарядами ГИБДД, его увезли в отдел полиции № 11 для дальнейшего разбирательства.

В отношении водителя составлены административные материалы сразу за несколько административных правонарушений, предусмотренных частью 4.1. статьи 12.5, частью 3 статьи 12.12. и частью 4 статьи 12.16 КоАП Российской Федерации – за незаконно установленные «шашечки» такси, проезд на запрещающий сигнал светофора и стоянку в неположенном месте, и по статье 19.3 КоАП – за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции.

Полицейский на больничном, нарушитель задержан

Инспектор ДПС доставлялся в ГКБ №36 с диагнозом: ушиб правого коленного сустава и перелом левой большой берцовой кости. Сейчас он на больничном.

По факту причинения травм сотруднику органов внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Предварительно, в действиях правонарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насиия в отношении представителя власти».

Материалы направлены в суд Железнодорожного района для определения меры наказания данному гражданину, который в настоящее время находится под стражей.

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