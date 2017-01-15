В Екатеринбурге в старый Новый год ребенку чуть не оторвало руку петардой

11-летний подросток неосторожно ее поджег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

В Екатеринбурге в субботу, 14 января, в Пионерском микрорайоне мальчик поранился при взрыве петарды. Как рассказал 11-летний подросток, он нашел снаряд на снегу и неосторожно поджег его, написал Life.

В минувшую субботу, в старый Новый год, 11-летний мальчик получил травму, когда поджег петарду. Как уточнили в полиции, ребенок получил взрывное ранение левой кисти и травму между пальцами. Пострадавший сам пришел в одну из больниц города за медпомощью.

— Из детской городской клинической больницы № 9 в полицию поступило сообщение о том, что к ним доставлен мальчик с раной после взрыва петарды. Сотрудники ПДН выехали в медицинское учреждение и на месте опросили мать и ее 11-летнего сына. Выяснилось, что пострадавший получил травму самостоятельно по собственной невнимательности. С матерью и ребенком проведены беседы. На данный момент проводится проверка, ребенок после осмотра медиками отпущен домой, — рассказали в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.