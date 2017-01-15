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В Екатеринбурге зоозащитники спасли щенков, которых хотели пустить на шашлык

В Екатеринбурге зоозащитники спасли щенков, которых хотели пустить на шашлык
16+
Фото: ura.ru
Спасти удалось всего двух малышей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Волонтеры Екатеринбурга спасли щенков, которые попали в руки к мигрантам.  Мужчины имели гастрономические планы на собак. Охранники из строительных вагонов пытались помешать защитникам в поимке щенят. 
 
Инцидент произошел недалеко от улицы Корепина, где под вагончиком обитали трое щенков. Поначалу их было четверо, но возможно, один из них погиб. 

— Поймать их было трудно, так как они боялись вылезать из своей норы. Оставляли еду у входа, чтобы их выманить. В результате удалось поймать двоих. И нам активно мешали какие-то мужчины-мигранты, которые живут в этих вагончиках. Они сказали, что собаки им нужны, они их будут кормить. Спрашиваем, 15 лет будете кормить? Нет, пару месяцев, отвечают, — сообщила «URA.RU» волонтер «Зооспаса» Ирина Малюгина. 

По предположениям волонтеров, мигранты собирались в будущем пустить собак на шашлык. 
 
Один щенок в тяжелом состоянии
 
После осмотра щенков, удалось установить их возраст – два месяца. Один из малышей оказался здоровым, и он останется на передержку. К сожалению, второй щенок находится в тяжелом состоянии. Когда он был совсем маленький, ему сделали ошейник из пластиковой строительной ленты.  Но когда малыш подрос, ошейник превратился в удавку. Сейчас на шее у собаки страшная рана. Теперь он находится на лечении у ветеринаров. 
 

— Третий щенок находится еще там, но мы надеемся его поймать, хотя те мужчины очень агрессивно к нам настроены, — рассказала Ирина Малюгина. 

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Анастасия Якина, 16.01.2017, 21:41
Тэги: Происшествия, Новости
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Горожанин16 января 2017, 21:58
бедняжечки.
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