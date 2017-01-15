В Екатеринбурге зоозащитники спасли щенков, которых хотели пустить на шашлык

Спасти удалось всего двух малышей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.01.2017

Инцидент произошел недалеко от улицы Корепина, где под вагончиком обитали трое щенков. Поначалу их было четверо, но возможно, один из них погиб.

— Поймать их было трудно, так как они боялись вылезать из своей норы. Оставляли еду у входа, чтобы их выманить. В результате удалось поймать двоих. И нам активно мешали какие-то мужчины-мигранты, которые живут в этих вагончиках. Они сказали, что собаки им нужны, они их будут кормить. Спрашиваем, 15 лет будете кормить? Нет, пару месяцев, отвечают, — сообщила «URA.RU» волонтер «Зооспаса» Ирина Малюгина.

По предположениям волонтеров, мигранты собирались в будущем пустить собак на шашлык.

Один щенок в тяжелом состоянии

После осмотра щенков, удалось установить их возраст – два месяца. Один из малышей оказался здоровым, и он останется на передержку. К сожалению, второй щенок находится в тяжелом состоянии . Когда он был совсем маленький, ему сделали ошейник из пластиковой строительной ленты. Но когда малыш подрос, ошейник превратился в удавку. Сейчас на шее у собаки страшная рана. Теперь он находится на лечении у ветеринаров.

— Третий щенок находится еще там, но мы надеемся его поймать, хотя те мужчины очень агрессивно к нам настроены, — рассказала Ирина Малюгина.

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