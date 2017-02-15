Чуть не влетел в банк на машине: серьезное ДТП произошло в центре Екатеринбурга

В аварии серьезно пострадал водитель Lifan.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Серьезное ДТП произошло сегодня вечером около 21:40 в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и 8 марта. В аварии есть пострадавшие.

По предварительным данным, красный Lifan Smiley двигался по Малышева в сторону Московской, когда на перекрестке в него на большой скорости врезался Mercedes S500, ехавший по 8 марта в сторону ТРЦ Гринвич.

Удар был такой силы, что китайская малолитражка чуть не влетела в фойе "Альфа-Банка", находящегося на углу.

Судя по свидетельствам очевидцев, в аварии сильно пострадал водитель или пассажир Lifan. На месте работает бригада скорой помощи.

ГИБДД разбирается в обстоятельствах произошедшего.