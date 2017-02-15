Спасение второклассника, упавшего на рельсы в метро в центре Екатеринбурга, попало на видео

Стоявший на платформе мужчина вытащил ребенка ровно за минуту до прибытия поезда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Спасение восьмилетнего мальчика, который упал на рельсы в метро, попало в объектив камер видеонаблюдения.



Напомним: инцидент произошел в четверг около полудня на станции метро «Геологическая». Как рассказали в полиции, второклассник школы № 102 засмотрелся в телефон и не заметил края платформы. На записи с камеры наблюдения, предоставленной отделом по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, видно, что на помощь упавшему на рельсы мальчику бросился стоявший на платформе мужчина. Он вытащил ребенка буквально за минуту до прибытия поезда.

Вскоре после случившегося на место прибыли полицейские, которые вызвали бригаду скорой помощи. Мальчика госпитализировали в детскую больницу № 9. В Горздраве подтвердили, что школьник сломал ногу. Но, как уточнили в ведомстве, жизни школьника ничего не угрожает.

– Действительно, у него зафиксирован перелом бедровой кости. Он находится в отделении травмы 9-й детской больницы, где получает все необходимое лечение. Его состояние стабильное, – прокомментировали НАШЕЙ в пресс-службе Горздрава.