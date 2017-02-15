Ищет полиция: в Екатеринбурге двое мужчин чуть не зарезали таксиста

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

В Екатеринбурге 11 февраля полиция задержала двух мужчин, которые признались в нападении на таксиста с пистолетом в руках. Об этом в пресс-службе рассказали 16 февраля.

— В субботу, 11 февраля в отдел полиции № 3 сотрудниками ППСП был доставлен мужчина, у которого при личном досмотре изъяли предмет, похожий на пистолет. Он признался, что пару часов назад вместе со своим знакомым они напали на таксиста и пытались забрать машину. При проверке выяснилось, что в 9.45 того же дня в полицию действительно поступило сообщение от медиков скорой помощи о доставленном пациенте 1971 года рождения с резаными ранами лица и рук. Пострадавший пояснил, что получил травмы в результате нападения на него неизвестных в Пионерском, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день инцидента около 8.30 утра пострадавший, работающий таксистом, забрал двух клиентов. Доехав до пункта назначения во дворах на улице Маяковского, он остановился и ждал оплату. Тогда один из пассажиров, достав нож, начал наносить водителю удары. В какой-то момент пострадавшему удалось вырваться из машины, и он бросился бежать с места происшествия.

Как выяснилось позже, похитить автомобиль злоумышленники все-таки не смогли, так как машина не завелась из-за технической неполадки.

Оперативники уголовного розыска установили личность скрывшегося нападавшего. Но задержать его пока не удалось.

— Во время допроса в полиции 23-летний задержанный рассказал, что приехал в Екатеринбург в конце января к родственникам вместе со своим знакомым, освободившимся накануне из мест лишения свободы. Злоумышленники оба проживают в других регионах: задержанный из города Советский ХМАО, а 24-летний разыскиваемый мужчина – уроженец Тюменской области. Оба ранее судимые за совершение преступлений имущественного характера, — уточнили в полиции.

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В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы.

Полиция проверяет злоумышленников на причастность к иным преступлениям и просит пострадавших граждан обратиться по телефонам (343) 356-46-03, +79122904241 (Уголовный розыск), 356-42-03 (дежурная часть) либо 02.