В Екатеринбурге на Эльмаше из-за шутки одноклассника школьница повредила позвоночник

По предварительной версии, подросток убрал стул, когда девочка хотела сесть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

В Екатеринбурге в школе на Эльмаше из-за шутки одноклассника школьница попала в травматологию. По неподтвержденной версии, подросток убрал стул, когда школьница хотела на него сесть.

Пострадавшей оказалась ученица 9 класса школы №167 на улице Фрезеровщиков. Сразу после инцидента была вызвана бригада скорой помощи. Медики доставили школьницу в 9 детскую городскую больницу.

— Проведя комплексное обследование, включая МРТ, врачи поставили диагноз: ушиб грудного и поясничного отделов, протрузия диска позвоночника I степени. Сейчас девочка находится в общей палате траватологического отделения, ее состояние стабильное. Под присмотром врачей школьница пробудет 10 дней, — рассказали НАШЕЙ в Горздраве.

В полиции проводят проверку.

— Сегодня, около 14 часов, в дежурную часть отдела полиции № 14 поступило сообщение о травме ребенка в образовательном учреждении на улице Фрезеровщиков. На месте в настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, на уроке в 9 классе проходила викторина, во время который один из мальчиков, шутя, убрал стул своей одноклассницы, когда та собиралась присесть. Девочка упала и ударилась. Школьница была госпитализирована, — отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. В рамках начатой проверки сотрудники полиции опрашивают одноклассников пострадавшей, а также преподавательский состав образовательного учреждения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.