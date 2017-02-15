В Нижнем Тагиле мужчина выжил после падения из окна 7-го этажа

Когда он собирался прыгнуть, его соседка достала камеру и успела снять момент падения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Сегодня утром, 16 февраля, в Нижнем Тагиле с балкона седьмого этажа выпал 33-летний мужчина. Его падение сняла на видео соседка из дома напротив. К счастью, он упал в сугроб и остался жив, написал ТагилСити.ру.

В дежурную часть ОП № 20 сообщение о ЧП поступила в 8.30 утра. С балкона дома на улице Булата Окуджав выпал мужчина.

— Живущая напротив соседка сообщила, что по адресу Булата Окуджавы, 11, с балкона выпал мужчина. На место выехали полицейские. Они выяснили, что там выпал мужчина 1983 года рождения. Ранее он был неоднократно судим, — рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Увидев, что мужчина намеревается прыгнуть, именно соседка позвонила в полицию и включила камеру.

По словам очевидцев, жизнь мужчине спас сугроб.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего со множественными травмами. Точных данных о его состоянии пока нет.