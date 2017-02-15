Наверх
Чуть не влетел в банк на машине: серьезное ДТП произошло в центре Екатеринбурга
22:20, сегодня
В Екатеринбурге самолет совершил экстренную посадку из-за больного ребенка
20:29, сегодня
Дольщики «Первого Николаевского» в Екатеринбурге поверили в завершение строительства комплекса
20:06, сегодня1
В Свердловской области поезд насмерть сбил подростка
19:56, сегодня
Торговый дом «Лазурит» — красивая и надежная мебель для дома
«Уральские пельмени» потеряли права на свой бренд
19:36, сегодня
«Это проявление болезненного состояния Новикова»: избитый юрист Рожин ответил на обвинения барда
19:05, сегодня
Каждый десятый бизнесмен в Свердловской области хочет закрыть свое дело
18:22, сегодня
Секрет современного интерьера
Спасение второклассника, упавшего на рельсы в метро в центре Екатеринбурга, попало на видео
18:05, сегодня
Детский хор из Екатеринбурга открыл фестиваль «Золотая Маска – 2017» флешмобом в метро Москвы
17:45, сегодня
«Это противоречит логике»: председатель Свердловского облсуда раскритиковал закон о семейных побоях
17:38, сегодня
Грузовое такси «Служба 27»: перевозки в один клик
Врачи призвали екатеринбуржцев начать вакцинацию против клещевого энцефалита
17:29, сегодня
В Нижнем Тагиле мужчина выжил после падения из окна 7-го этажа
17:00, сегодня
Надежный бизнес: в Екатеринбурге сдали в аренду бомбоубежища на Сортировке
16:55, сегодня
Как превратить свой балкон в комнату для отдыха или работы
В Екатеринбурге на Эльмаше из-за шутки одноклассника школьница повредила позвоночник
16:43, сегодня
Пранкеры Лексус и Вован напугали Джона Маккейна хакером Абырвалгом
16:10, сегодня
Ищет полиция: в Екатеринбурге двое мужчин чуть не зарезали таксиста
16:00, сегодня
Екатеринбургский маг Симаков продал свою картину за 2,5 миллиона рублей
15:40, сегодня3
«Азур Эйр» оштрафовали за многочасовую задержку самолета в Екатеринбурге
15:15, сегодня
На Краснолесье екатеринбурженка перебегала дорогу на красный свет и была сбита машиной
15:00, сегодня
«Нам не дано предугадать»: самые странные фразы полпреда Холманских, сказанные на пресс-конференции в Екатеринбурге
14:46, сегодня3
«До 1 марта требуют разобрать балкон»: жителей центра Екатеринбурга обязали привести в порядок фасады домов
14:40, сегодня
Екатеринбуржцам запретят выгуливать собак в парках, расклеивать плакаты и ставить заборы
13:59, сегодня
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
13:56, сегодня
Второклассник упал на рельсы в метро в центре Екатеринбурга
13:26, сегодня
Екатеринбурженка хочет собрать 300 тысяч рублей, чтобы исполнить мечту: открыть музей советского быта «Сделано в СССР»
13:20, сегодня3
В Екатеринбурге будут производить масло, которое заменит антибиотики
12:15, сегодня
Из-за окурка два балкона сгорели в пятиэтажке в Пионерском микрорайоне
11:50, сегодня
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящей квартиры двух мужчин
11:22, сегодня
Лоджии: пластиковые или деревянные?
11:15, сегодня
Охранять Центральный стадион в Екатеринбурге во время реконструкции будет Росгвардия
11:05, сегодня
Из Кольцово на 6 часов задерживают вылет самолета NordStar из-за штормового предупреждения в Норильске
10:20, сегодня
Под Нижним Тагилом у мужчины в руках взорвалась кукла, которую он подобрал в сугробе неподалеку от детсада
10:00, сегодня2
В Нижнем Тагиле двое рабочих отравились доменным газом: один из них умер
09:35, сегодня
Лишили свободы и прав: в Свердловской области осудили водителя, сбившего насмерть велосипедистку
09:20, сегодня1
«Дни фен-шуй» в салонах «Магнат мебель» 18-19 февраля
09:18, сегодня
Ученые выяснили, почему на самом деле мужчины лысеют
09:15, сегодня
«Вы размещали объявление на Авито?» Как мошенники в Екатеринбурге разводят на деньги горожан
09:00, сегодня3
Арендаторы жилья в России смогут вернуть налоговый вычет
08:50, сегодня
Две элитных иномарки сгорели на платной парковке на Ангарской: пожар начался у охранника
08:43, сегодня
В Академическом районе 13-летнего подростка обнаружили мертвым
08:30, сегодня
Не хватало любви: на остановке «Площадь 1905 года» мужчина чуть не задушил 16-летнюю девушку
08:22, сегодня2
Юлия Михалкова снова в колонии: актриса «Уральских пельменей» поболела за хоккеистов из Кировградской ВК
20:52, 15.02.2017
Обездвиженный шахматист из Первоуральска стал героем на шоу Аниты Цой
20:30, 15.02.2017
Законом не запрещено: как в Екатеринбурге подростков втягивают в курение электронных сигарет
20:19, 15.02.20172
В Кировграде бывшему бухгалтеру детсада вынесен приговор за мошенничество
19:56, 15.02.2017
На строительство ЖК «Макаровский квартал» в центре Екатеринбурга потратят 8 миллиардов рублей
19:55, 15.02.2017
15 февраля в Екатеринбурге: новое кото-кафе и старые шутки «Лексуса»
19:21, 15.02.2017
В центре Екатеринбурга построят мечеть к ЧМ-2018
19:02, 15.02.20172
«Ну что, ребята, еще хотите?» Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли троих сенаторов США
18:40, 15.02.2017
«Лыжные гонки – это весело!» Как слабовидящая спортсменка из Екатеринбурга стала чемпионом
18:31, 15.02.2017
В Екатеринбурге с 15 февраля введены новые тарифы Екарты
17:19, 15.02.20173

В Нижнем Тагиле мужчина выжил после падения из окна 7-го этажа

В Нижнем Тагиле мужчина выжил после падения из окна 7-го этажа
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Когда он собирался прыгнуть, его соседка достала камеру и успела снять момент падения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.02.2017

Сегодня утром, 16 февраля, в Нижнем Тагиле с балкона седьмого этажа выпал 33-летний мужчина. Его падение сняла на видео соседка из дома напротив. К счастью, он упал в сугроб и остался жив, написал ТагилСити.ру.
 
В дежурную часть ОП № 20 сообщение о ЧП поступила в 8.30 утра. С балкона дома на улице Булата Окуджав выпал мужчина. 

— Живущая напротив соседка сообщила, что по адресу Булата Окуджавы, 11, с балкона выпал мужчина. На место выехали полицейские. Они выяснили, что там выпал мужчина 1983 года рождения. Ранее он был неоднократно судим, — рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

  • Увидев, что мужчина намеревается прыгнуть, именно соседка позвонила в полицию и включила камеру.
  • По словам очевидцев, жизнь мужчине спас сугроб.
  • Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего со множественными травмами. Точных данных о его состоянии пока нет. 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 16.02.2017, 17:00
Тэги: Происшествия, Мужчины
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ИГИЛ Приговор Лошагину Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Еда Дороги Выставки Опрос Семья Самолет Минобороны упал в Якутии Снос монастыря на Качканаре Расстрел Пусть говорят Афиша Розыск Высокие технологии Строительство Мировые новости Животные Школа Обрушение крыши на Калинина Транспорт Волейбол Ловец покемонов Конкурсы Музыка Расстрел на Депутатской Биатлон Новый год Ту 154 Культура Студенты Скандал с Новиковым Позитив Политика Сибирская язва Мужчины Баскетбол ЗАГС СМИ Новости Эксклюзив ДТП ЖКХ Взятки Фото Новости дня Горящие авто Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Грипп Развлечения Статистика Растения Недвижимость Происшествия Искусство Производство Мода Бизнес Хэллоуин-2015 Красота Шоу-бизнес ЧМ-2018 Скорая помощь Интервью Расписание Транспортная реформа Храм святой Екатерины Рейтинг Доска позора Необычное Дело Пьянкова Пожар Деньги Экономика Катастрофа Война ритуальных агентств Скандалы Самолет Корь Гололед Мотоциклы Футбол Ельцин-центр Здоровье Авто Крушение самолета под Ростовом Медицина Дом-2 Новости России Хоккей Видео Секс Взрыв Мультимедиа Интернет Женщины Дорожные воины Грипп в Екатеринбурге Путин Экономия Туризм Отключение света Уралмаш, Эльмаш Религия История Екатеринбурга Отдых Голодовка в колонии Личное Мистика Погода Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Горячее История успеха Лайфхак Убийство в Рахмангулово Коллекторы Спорт Бэби-боксы Кризис и санкции Криминал ВУЗ Знаменитости Суд МЧС Отношения Ошибки врачей Смерть Слухи Образование Тест Парковки Общественный транспорт ГИБДД В Египте разбился самолет с российскими туристами Кто заработал Жизнь в городе Дети В Екатеринбурге -40 градусов Военный репортаж Репортаж Приостановка полетов в Египет Психология Рецензия

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru