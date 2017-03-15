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Директор Екатеринбургского политехникума, второкурсницу которого нашли мертвой: «Была ссора с молодым человеком»

Директор Екатеринбургского политехникума, второкурсницу которого нашли мертвой: «Была ссора с молодым человеком»
16+
Фото: личная страница студенки в соцсети
В случившемся сейчас разбираются следователи и внутренняя комиссия учебного заведения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

17-летнюю студентку Екатеринбургского политехникума нашли мертвой утром 16 марта. О том, что тело девушки найдено в общежитии учебного заведения, которое находится на улице Военная, в областной Следственный комитет сообщили около 8.00.

– Следственным отделом по Чкаловскому району проводится доследственная проверка, – прокомментировал помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. – Следов совершения преступления на месте происшествия не обнаружено. Предварительно усматриваются признаки суицида. Сейчас проводится опрос знакомых погибшей.

Фото: личная страница студентки в соцсети

Как рассказал корреспонденту НАШЕЙ директор Екатеринбургского политехникума Андрей Козлов, проблем с учебой у студентки не было. Однако недавно у нее произошла ссора с парнем.

– Сейчас ведется следствие, какие-то выводы, соответственно, делать еще рано. Я думаю, что следственные органы разберутся в причинах случившегося, – ответил Андрей Николаевич. – Но студентка была хорошая, училась на втором курсе. Вопросов по учебе не было. За первый курс никаких задолженностей и пропусков тоже. Предварительно могу сказать, что была ссора с молодым человеком. Сейчас этим вопросом занимаются и следственные органы, и наша внутренняя комиссия.

  • Добавим, что студентка приехала учиться в Екатеринбург из Полевского. На следующей неделе девушке должно было исполниться 18 лет.

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Евгений Светлый, 16.03.2017, 19:13
Тэги: Происшествия, Новости
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Горожанин16 марта 2017, 19:41
Из за ссоры жизнь кончать суицидом?
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