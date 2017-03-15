Двум екатеринбуржцам, промышлявшим кражей колес, дали по 8 и 9 лет колонии

А тот, кто занимался их сбытом, проведет за решеткой 4,5 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Кировский районный суд вынес приговор банде, которая «разувала» машины в Екатеринбурге.



Как выяснилось в ходе следствия и суда, подсудимые Сергей Кочнев и Александр Орлов промышляли кражей колес и колпаков с авто с марта по май 2015 года. Кроме того, тогда же они угнали одну машину. А затем они сбывали похищенное Рамилю Абулгаирову, которого на этом же суде признали виновным в сбыте краденого имущества.



В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что Кочнев получил за 23 кражи 9 лет колонии строгого режима. Его подельник Орлов, на счету которого 20 краж, проведет за решеткой 8 лет. Абулгаиров же получил 4,5 года.