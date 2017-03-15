Подруга екатеринбурженки, обнаруженной мертвой в гостинице: «Мужчину, который был с ней, нашли»

По словам знакомой, бывший сожитель угрожал женщине после того, как она его выгнала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Екатеринбурженку, тело которой нашли вечером 15 марта в одном из номеров гостиницы «Юность» на улице Академика Бардина, звали Наталья Сафронова. У женщины, которой было 37 лет, остались двое маленьких детей.



Как рассказала ее знакомая, у Натальи были проблемы с алкоголем, но она пыталась с этим бороться. Однако, по словам подруги женщины, сожитель Натальи по фамилии Лаврентьев, наоборот, спаивал ее.

– Но дети у нее всегда чистые, сытые. И в квартире у нее всегда чисто. Но, конечно, ей было тяжело поднимать детей одной. Иногда опускались руки, – рассказала корреспонденту НАШЕЙ знакомая женщины. – Но за 4 дня до трагедии мы говорили с ней, и она клялась, что больше не будет пить. И про встречу с Лаврентьевым ничего не говорила. Не знаю, почему она пошла с ним. Она никому об этом не сообщила.

Фото: личная страница Натальи Сафроновой / vk.com

Женщина рассказала, что Наталья встречалась с этим мужчиной около года. И пока он жил у нее, между ними нередко происходили скандалы.

– А потом она его выгнала, и он начал угрожать, – добавила подруга Сафроновой. – У него криминальное прошлое и, когда выпьет, с головой не в порядке… Но сейчас его уже нашли и задержали. Теперь будем ждать результатов вскрытия.

Однако, как уточнили в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области, внешних признаков криминальной смерти на теле женщины обнаружено не было. Поэтому по факту случившегося силовики не стали возбуждать уголовного дела, назначив проверку.

– А в рамках проверки невозможно задерживать человека, – пояснил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Правда, в то же время он добавил, что сейчас сотрудники Ленинского следственного отдела опрашивают всех, кто был с женщиной в последнее время. Кроме того, была назначена судмедэкспертиза, по итогам которой станет известна точная причина смерти женщины.

Фото: личная страница Натальи Сафроновой / vk.com