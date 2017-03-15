Свердловчанин заплатит 50 тысяч за то, что ударил по лбу сотрудника ДПС

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017
В Камышловском районном суде вынесли приговор 27-летнему жителю Пышминского района Игорю Альгасову, которого признали виновным в применении насилия в отношении полицейского.
Инцидент произошел в Пышме почти год назад – вечером 4 апреля 2016 года. Сотрудники ДПС остановили «девятку», за рулем которой находился Альгасов, на улице Гоголя. Управлявший легковушкой мужчина был пьян.
– На неоднократные требования инспекторов ДПС предоставить документы на машину и водительское удостоверение Альгасов ответил отказом, после чего оказал сопротивление при задержании, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Попросту говоря, мужчина несколько ударил полицейского по лбу.
- По решению суда, теперь Альгасов должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
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