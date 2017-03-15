Уралец, ударивший полицейского по лицу, получил два года «строгача»

Инцидент произошел в отделе полиции города Ивдель, куда мужчину доставили после очередного правонарушения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Жителя Ивделя, ударившего по лицу сотрудника полиции, приговорили к двум годам колонии строгого режима.



Это случилось вечером 12 сентября 2016 года, когда 32-летнего мужчину после очередного правонарушения доставили в отдел полиции Ивделя.

– Злоумышленник ударил по лицу помощника оперативного дежурного, – сообщил помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

За это мужчину, у которого на тот момент уже была непогашенная судимость, получил вдобавок 2 года «строгача».