В Екатеринбурге двое подростков, обвиняемых в грабеже, пришли в суд с наркотиками

Сверток с запрещенным веществом приставы нашли в пачке сигарет, которая была у одного из парней.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

Двое 17-летних парней, которых судят за грабеж в Орджоникидзевском районном суде, едва не пронесли на заседание наркотики. Это обнаружилось во время досмотра на входе в здание суда.

– Один из подсудимых вынул из кармана пачку сигарет, в которой находился пакетик со свертком из тетрадного листа с веществом растительного происхождения и предметом, напоминающим мундштук, – сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В итоге вместо заседания парни попали в руки сотрудников полиции, которые прибыли в суд по вызову. Как показал анализ, вещество в свертке оказалось триметилом федроном, являющимся наркотическим средством.

На того, у кого было найдено запрещенное вещество, составили протокол по статье о незаконном обороте наркотиков.

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