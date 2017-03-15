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В Екатеринбурге на Уралмаше в сгоревшей квартире было найдено тело мужчины

В Екатеринбурге на Уралмаше в сгоревшей квартире было найдено тело мужчины
16+
Фото: служба спасения «Сова»
По словам местных жителей, там жили отец с сыном.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В среду, 15 марта, на Уралмаше загорелась квартира в доме на первом этаже. В пожаре погиб владелец жилья, сообщили в службе спасения «Сова».
 
Как уточнили в МЧС, сигнал о возгорании в доме на Фестивальной, 9 поступил на пульт диспетчера в 15.18.

— Пожарных вызвали жители дома, когда заметили дым из квартиры. Прибывшие на место ЧП огнеборцы 19-й пожарно-спасательной части, организовав звено ГЗДС, провели эвакуацию жителей верхних этажей, а также разведку горящего помещения: были выведены 15 человек, в том числе трое детей, — рассказали в «Сове».

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что площадь пожара составила 3 квадратных метра, огонь повредил домашнее имущество в квартире. 
 

— В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Благодаря разведке удалось обнаружить пострадавшего в горящем жилье, которого эвакуировали из квартиры и передали врачам скорой помощи, второй житель квартиры погиб. В 15.28 огонь был локализован, пожар потушен в 17.20, — рассказали в МЧС.

 
В полиции подтвердили, что на месте ЧП было найдено тело погибшего мужчины.

— По предварительной информации, это хозяин квартиры, 1963 года рождения. На месте работала следственно-оперативная группа, по результатам проверки которой будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

  • Причина возгорания уточняется. По словам соседки, в сгоревшей квартире жили отец с сыном, которые регулярно выпивали. В сгоревшей квартиры были найдены бутыльки со спиртом.

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Марина Подкорытова, 16.03.2017, 08:55
Тэги: Происшествия, Фото, Пожар
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