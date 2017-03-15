В Екатеринбурге нашли пропавшего руководителя клуба фанатов УГМК

Его тело пролежало в квартире больше месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге в среду, 15 марта, следователи нашли пропавшего больше месяца назад лидера фанатского сектора баскетбольного клуба УГМК Константина Долгих, написал портал e1.ru. Он мертв.

Как уточнили в следственных органах, тело 27-летнего мужчины было найдено прямо в его квартире на Космонавтов.

Друзья и знакомые Константина искали его с 4 февраля, когда видели последний раз живым. Семьи у него не было, заявления о пропаже никто не написал. На телефонные звонки мужчина не отвечал, в его квартире тоже никто не открывал. Автомобиль пропавшего стоял на парковке около дома — уехать он не мог.

Вчера, 15 марта, сотрудники правоохранительных органов решили взломать дверь в квартиру на Космонавтов, и оказалось, что пропавший все это время был дома.

— В Екатеринбурге обнаружено тело пропавшего мужчины. Следов криминала нет, причина смерти будет известна после вскрытия, — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Смерть мужчины, по предварительной информации, не носит криминального характера – в его квартире были обнаружены наркотики.

Константин Долгих пропал 4 февраля. ВКонтакт он заходил в последний раз вечером 5 числа.