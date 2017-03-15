В Кольцово экстренно приземлился самолет «Аэрофлота» из-за обморока пассажирки на борту

Рейс летел из Москвы в Томск и прибыл туда с 2-часовым опозданием.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.03.2017

В Екатеринбурге 16 марта ночью экстренную посадку совершил самолет авиакомпании «Аэрофлот» из-за обморока пассажирки на борту. Рейс SU1530 летел из Москвы в Томск, сообщил портал ЕТВ.

ЧП произошло сегодня в Кольцово около 4 часов утра. Командир воздушного судна решил посадить самолет после того, как одна из пассажирок прямо на борту упала в обморок.

— Одному из пассажиров стало плохо, поэтому самолет посадили в Екатеринбурге, — пояснил представитель аэропорта.

Как рассказали в представительстве авиаперевозчика, медики аэропорта Кольцово оказали женщине первую помощь, но от госпитализации она отказалась, решив продолжить полет домой. По данным авиакомпании, самолет вылетел из уральской столицы после дозаправки в 4.50 утра. В Томск он должен был прилететь в 9.18 по местному времени вместо 6.45 утра — с опозданием более чем на два часа. В обратном направлении самолет должен был вылететь в 07.55, но пока задерживается.