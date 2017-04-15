Банду молодых грабителей будут судить за кражу колокола в Реже

Они распилили колокол и сдали в пункт приема металлов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Молодых мужчин из Режевского района будут судить за похищенный колокол, предназначенный для храма на Орловой горе, сообщили в пресс-службе полицейского главка. На счету этих людей целая серия краж.

Они похитили колокол 26 августа прошлого года. Большой колокол хранился с начала апреля возле здания храма Иоанна Предтечи у стены. Он состоял из сплавов цветных металлов и весил 180 килограммов.

Вместе с колоколом они похитили тракторный прицеп с металлической цистерной для перевозки молока, железнодорожный контейнер, чугунную оградку кладбища и бытовую технику из частного дома. Похищенный металл, включая колокол, они распилили и сдали в пункт приема металлолома, получив за это 18 тысяч рублей.

Полицейские в ходе расследования задержали двух жителей Режа 1998 и 1991 годов рождения и жителя Кушвы, который ранее уже был судим. Позже выяснилось, что последний был с сговоре с жителем Режа 1990 года рождения и жителем села Трифоново 1976 года рождения. 27-летний режевлянин признался, что в еще одной краже, которую совершил на пару с жителем села Кревакинское.