На озере Исетском в Среднеуральске погибли два рыбака

Мужчины отправились на ночную рыбалку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

В воскресенье, 16 апреля, утром на озере Исетском в Среднеуральске утонули два мужчины, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Погибшие приехали на Исетское из Верхней Пышмы.

Два рыбака отправились на ночную рыбалку. Утром, выйдя из палатки, они оказались на косе льда, омываемой со всех сторон открытой водой. Мужчины находились в 150 метрах от берега. Они пытались выбраться, но провалились в ледяную воду.

О тонущих рыбаках спасателям сообщили очевидцы. Помощь подоспела спустя 7 минут. Но спасти рыбаков не удалось. Вода оказалась слишком холодной. В МЧС отмечают, что выжить в воде такой температуры нельзя дольше трех минут.

Следственный комитет организовал проверку.