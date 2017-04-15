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На озере Исетском в Среднеуральске погибли два рыбака

На озере Исетском в Среднеуральске погибли два рыбака
16+
Фото: wikimedia.org
Мужчины отправились на ночную рыбалку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

В воскресенье, 16 апреля, утром на озере Исетском в Среднеуральске утонули два мужчины, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Погибшие приехали на Исетское из Верхней Пышмы. 

Два рыбака отправились на ночную рыбалку. Утром, выйдя из палатки, они оказались на косе льда, омываемой со всех сторон открытой водой. Мужчины находились в 150 метрах от берега. Они пытались выбраться, но провалились в ледяную воду.

О тонущих рыбаках спасателям сообщили очевидцы. Помощь подоспела спустя 7 минут. Но спасти рыбаков не удалось. Вода оказалась слишком холодной. В МЧС отмечают, что выжить в воде такой температуры нельзя дольше трех минут.

Следственный комитет организовал проверку.

  • Сейчас на озере Исетском работают водолазы.
  • Накануне спасатели предупреждали местных жителей о том, что лед стал слишком тонким и выходить на него сейчас запрещено. На берегу весели знаки, запрещающие выход на лед. Но рыбаки проигнорировали эти предупреждения.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 16.04.2017, 16:00
Тэги: Смерть, МЧС
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