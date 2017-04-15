На Уралмаше влюбленные пытались войти в квартиру на третьем этаже через балкон

Их не пускала домой мать девушки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

Сегодня, 16 апреля, на улице Избирателей, 60, в Екатеринбурге парень и девушка пытались попасть в квартиру через балкон. Об этом рассказали подписчики паблика Екатеринбург LIVE ВКонтакте.

Молодой человек и девушка вскарабкались на третий этаж по карнизам. Судя по фотографиям очевидцев, девушка забиралась первой, молодой человек следовал за ней.

По словам очевидца Павла Тюрина, девушка была пьяной. Ее мать не пускали их с молодым человеком в квартиру, поэтому они решили забраться туда через балкон.