В Верхней Пышме загадочно пропала 30-летняя женщина: родные уверены, что ее похитили

Ирина отправилась в гости к подруге, но не дошла до нее всего 50 метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.04.2017

В субботу, 15 апреля, в Верхней Пышме при загадочных обстоятельствах пропала молодая женщина – 30-летняя Ирина Вахрушева.

По словам родных, в 20:05 она вышла из дома на улице Уральских Рабочих, 43, и пошла в гости к подруге на улицу Машиностроителей, 10. Однако не дошла до нее буквально 50 метров.

- Ее похитили, других вариантов нет. Ирина пропала в течение двух-трех минут. По дороге она созвонилась с подругой, к ней вышли навстречу, чтобы встретить. Мы смотрели запись камер видеонаблюдения и видели, как она идет, но весь путь не видно, - рассказал НАШЕЙ Андрей, молодой человек Ирины.

Также Андрей отметил, что раньше Ирина никогда не исчезала. Она работает секретарем. Дома ее ждет 5-летний ребенок. Листовки о розыске Ирины Вахрушевой распространили по всему городу.

В день исчезновения на ней были надеты джинсы, черная короткая куртка и бело-красно-синие кеды.