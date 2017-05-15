Экс-главу Верх-Исетского района Александра Бреденко оставили под домашним арестом еще на два месяца

Меру пресечения обвиняемому в получении взятки чиновнику продлили до 20 июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Верх-Исетский районный суд снова продлил домашний арест экс-главы Верх-Исетского района Александру Бреденко, обвиняемого в получении взятки.

– Арест Бреденко продлен до 20 июля, – уточнили в суде корреспонденту ТАСС.

Напомним: 52-летнего чиновника задержали в его кабиенет 21 февраля сразу после того, как получил взятку в размере 150 тысяч рублей. По версии следствия, деньги Бреденко передал предприниматель, который не без помощи чиновника получил муниципальный контракт по санитарному содержанию частного сектора в Верх-Исетском районе. Как позже выяснилось, стоимость работ по этому контракту составляет 15 миллионов рублей. Сразу после задержания чиновник написал явку с повинной, а на следующий день суд отправил его под домашний арест. 19 апреля меру пресечения продлили на месяц, а теперь – еще на два.

Напомним, что все это время Бреденко запрещено покидать свою трехкомнатную квартиру в доме на Токарей, где вместе с ним живут его гражданская супруга и их трехлетняя дочь.

Экс-главе Верх-Исетского района предъявили обвинение по статье «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство», по которой ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, то есть до 4,5 млн рублей.

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