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«Первый одно говорит, второй – абсолютно другое»: в суде по делу грозы Пионерки перешли к допросу его подельников

«Первый одно говорит, второй – абсолютно другое»: в суде по делу грозы Пионерки перешли к допросу его подельников
16+
Фото: Евгений Светлый / «Наша Газета»
Корреспондент НАШЕЙ ведет онлайн-трансляцию с заседания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В мировом суде Кировского района продолжается процесс по делу против грозы Пионерки Игоря Новоселова. Напомним: на этот раз его обвиняют в незаконном проникновении в квартиру и избиении общественника Владимира Рудякова. Это случилось в июне 2015-го, когда Новоселов работал в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами по работе он ворвался в жилище к Рудякову. Налетчики избили 28-летнего екатеринбуржца. Но тут же выяснилось, что они ошиблись квартирой. Извинившись, они предложили в качестве компенсации ящик пива. Но Владимир на мировую не пошел. 

Заметим, что подельников Игоря давно осудили. Одного из них, по словам Рудякова, посадили на 4 месяца, двое других, заплатив компенсацию, отделались условными сроками. А завершить рассмотрение дела, возбужденного против Новоселова, в 2015-м не удалось, так как он подался в бега и сдался силовикам лишь спустя 1,5 года. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, Игорь ответил на несколько вопросов корреспондента НАШЕЙ, в том числе о том, где и как жил, когда сбежал из уральской столицы.

Сдавшись полиции, Новоселов полностью признал вину по этому эпизоду. Однако после приговора по делу о нападении на таксиста, за которое ему дали 2 года, Игорь изменил свое решение. В суде он признал свою вину лишь частично, сказав, что ударил потерпевшего всего один раз. По словам Рудякова, это неправда. Тем не менее потерпевший принял извинения Новоселова и, получив в качестве компенсации 15 тысяч рублей, написал расписку, в которой попросил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Свидетель написал в ней, что не имеет претензий и просит назначить Новоселову наказание, не связанное с реальным лишением свободы.Источник: http://ngzt.ru/accidents/view/04-05-2017-chto-neset-etot-djeyms-bond-santehnicheskiy-grozu-pionerki-igorya-novoselova-vozmutili-pokazaniya-svidetelya-po-ego-delu © ngzt.ru

На предыдущем заседании допросили одного из подельников Новоселова, который сидит сейчас в местах не столь отдаленных. Из его показаний стало понятно, что налетчики перепутали квартиру, потому что были изрядно пьяны. Сегодня же должны допросить или, в крайнем случае, зачитать показания двух других соратников грозы Пионерки.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

13.10. Добрый день.

По сложившейся традиции, процесс начался с опозданием больше чем в полчаса.

13.12. Так как подельников Новоселова – Тихонова и Рашояна – снова не смогли доставить в суд принудительно, гособвинитель попросил озвучить их показания.

- Я против этого, - возразил Новоселов. - Они же так же били, как и я. Но их показания очень сильно расходятся с моими. Не надо мне такого.

Но судья решила зачитать показания подельников Новоселова.

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Евгений Светлый, 16.05.2017, 13:05
Тэги: Криминал, Суд, Эксклюзив
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