Ехал без прав с 10 тушками уток: под Североуральском задержали бесправного водителя-браконьера

Мужчина возвращался домой с удачной охоты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В районе поселка Бокситы под Североуральском полицейские задержали 64-летнего мужчину на мотоцикле. Водитель, управлявший транспортом без прав, оказался еще и браконьером. Об этом сообщили НАШЕЙ сегодня, 16 мая, в пресс-службе полицейского главка.

Полиция совместно с охотоведами остановила пожилого мужчину, ехавшего без шлема. При проверке выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.

Во время осмотра мотоцикла участковый обнаружил 10 тушек уток и охотничье ружье. У него не было лицензии на право охоты и документов на оружие. Нарушитель, живущий в поселке Бокситы, возвращался домой после удачной охоты на озере Алешкинское.