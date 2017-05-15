Смертной казни для убийцы молодой мамы из Верхней Пышмы потребовали пять тысяч человек

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
Спустя две недели после появления в Сети петиции за смертную казнь для Алексея Фалькина, который признался в жестоком убийстве Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы, она собрала более 5 000 подписей.
Напомним, автор петиции Анна Шольц беспокоится, что задержанного могут признать невменяемым, и призывает, чтобы его наказали максимально строго.
Люди, которые откликнулись, поддерживают автора петиции и оставляют гневные комментарии в адрес Алексея Фалькина.
- Этот нелюдь не должен выйти на свободу. Таких надо уничтожать, как уничтожаем вирусы, иначе он убьет еще, - написала Юлия Артемьева из Верхней Пышмы.
- Жестокость надо карать и только таким образом. Казнь, - отметила Гуля Гулямова из Екатеринбурга.
- После этой трагедии боюсь ходить по улицам одна. У меня растет дочь. Любая могла оказаться на месте Ирины, это ужасает. Маньяков надо уничтожать, это уже не люди, - высказалась Елена Иваницкая из Верхней Пышмы.
Судя по странице петиции, опубликованной на сайте Change.org, она адресована и направлена в Суд/Вышестоящие суды. Однако отметим, что этот факт абсолютно не гарантирует, что инициатива принесет какой-либо результат.
Все новости по делу об убийстве Ирины Вахрушевой читайте по ссылке.
- 15 апреля этого года примерно в 20.00 жительница Верхней Пышмы Ирина Вахрушева отправилась в гости к подруге. От Ирининого дома до дома подруги было буквально 10 минут ходьбы. По дороге она позвонила, предупредив, что скоро подойдет. Подруга спустилась встречать девушку, но так и не дождалась ее. Позже выяснилось, что насильник-рецидивист напал на Ирину именно в тот момент, когда она разговаривала по телефону.
- В понедельник, 17 апреля, в подвале одного из домов Верхней Пышмы обнаружили пустую сумку Ирины и окровавленный капюшон. Спустя некоторое время задержали 34-летнего Алексея Фалькина. Он во всем сознался и показал место в лесу, где закопал тело.
- Погибшую девушку хоринили более 200 человек, включая не только родных, друзей и коллег, но и десятки незнакомых людей.