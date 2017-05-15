Смертной казни для убийцы молодой мамы из Верхней Пышмы потребовали пять тысяч человек

Активисты просят признать насильника-рецидивиста вменяемым и наказать максимально строго.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Спустя две недели после появления в Сети петиции за смертную казнь для Алексея Фалькина, который признался в жестоком убийстве Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы, она собрала более 5 000 подписей.

Напомним, автор петиции Анна Шольц беспокоится, что задержанного могут признать невменяемым, и призывает, чтобы его наказали максимально строго.

Люди, которые откликнулись, поддерживают автора петиции и оставляют гневные комментарии в адрес Алексея Фалькина.

- Этот нелюдь не должен выйти на свободу. Таких надо уничтожать, как уничтожаем вирусы, иначе он убьет еще, - написала Юлия Артемьева из Верхней Пышмы. - Жестокость надо карать и только таким образом. Казнь, - отметила Гуля Гулямова из Екатеринбурга. - После этой трагедии боюсь ходить по улицам одна. У меня растет дочь. Любая могла оказаться на месте Ирины, это ужасает. Маньяков надо уничтожать, это уже не люди, - высказалась Елена Иваницкая из Верхней Пышмы.

Судя по странице петиции, опубликованной на сайте Change.org, она адресована и направлена в Суд/Вышестоящие суды. Однако отметим, что этот факт абсолютно не гарантирует, что инициатива принесет какой-либо результат.