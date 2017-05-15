Убийцу 19-летней свердловчанки нашли в тюрьме

Ранее его осудили за другое преступление.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Верхней Туры. Мужчину обвиняют в «причинении смерти по неосторожности» его 19-летней знакомой. Об этом НАШЕЙ сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В 2015 году мужчина вступил в конфликт с девушкой в подъезде одного из многоквартирных домов Верхней Туры. В какой-то момент он толкнул знакомую, и она упала с лестницы. Девушка получила тяжелые травмы и погибла на месте. Ее тело мужчина спрятал в лесу.