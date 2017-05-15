Присел отдохнуть: в Екатеринбург мужчина сгорел в выброшенном на помойку кресле

Его не смогли потушить работники соседнего автосервиса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Утром во вторник, 16 мая, около помойки на Бахчиванджи в выброшенном кресле сгорел мужчина, написал Life.

Как сообщили очевидцы, рядом с мусорными баками около автомобильного сервиса кто-то выбросил кресло. Проходивший мимо мужчина решил сесть на него для того, чтобы отдохнуть и покурить. Во время курения он сбросил пепел на пол, кресло загорелось. Огонь быстро перекинулся на одежду курившего.

Работники автосервиса сразу же прибежали на место происшествия и попытались потушить пожар при помощи огнетушителя, но у них не вышло вовремя это сделать. Вызванные медики на скорой незамедлительно госпитализировали пострадавшего.