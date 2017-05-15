Сбежал из Белоруссии в Екатеринбург: на железнодорожном вокзале полицейские задержали алиментщика

В отношении мужчины было заведено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

Сегодня, 16 мая, на станции Екатеринбург – Пассажирский полицейские задержали 35-летнего мужчину, объявленного в межгосударственный розыск. Об этом НАШЕЙ сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело в Белоруссии за уклонение от оплаты алиментов (статья 174 УК Республика Беларусь). Несмотря на это мужчина скрылся от полиции.