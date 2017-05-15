В Екатеринбурге спасатели эвакуировали из горящего дома более 80 жильцов

Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения в соседней гимназии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Екатеринбурге на улице Первомайской загорелась квартира на шестом этаже многоэтажки, сообщили в областном управлении МЧС 16 мая.

Пожар начался около часа ночи. Пустотные перекрытия и деревянные перегородки в доме способствовали быстрому распространению огня на кровлю и чердак, в результате площадь пожара достигла 100 квадратных метров.

С пожаром боролись 46 спасателей и 16 спецмашин, работали четыре звена газодымозащитной службы. На месте ЧП был развернут штаб пожаротушения, спасатели создали два участка по тушению огня. С помощью высотной техники пожарные вскрыли кровлю и пустотные перекрытия дома, чтобы потушить огонь.

Из дома эвакуировали 82 человек, в том числе двух детей. Двух жильцов дома спасатели вынесли на носилках. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал. Для жителей дома в стоящей неподалеку гимназии № 37 развернули пункт временного размещения, где предпочла разместиться семья из четырех человек. Остальные эвакуированные отправились к родственникам.