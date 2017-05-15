В Екатеринбурге спасатели эвакуировали из горящего дома более 80 жильцов

Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения в соседней гимназии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
В Екатеринбурге на улице Первомайской загорелась квартира на шестом этаже многоэтажки, сообщили в областном управлении МЧС 16 мая.
Пожар начался около часа ночи. Пустотные перекрытия и деревянные перегородки в доме способствовали быстрому распространению огня на кровлю и чердак, в результате площадь пожара достигла 100 квадратных метров.
С пожаром боролись 46 спасателей и 16 спецмашин, работали четыре звена газодымозащитной службы. На месте ЧП был развернут штаб пожаротушения, спасатели создали два участка по тушению огня. С помощью высотной техники пожарные вскрыли кровлю и пустотные перекрытия дома, чтобы потушить огонь.
Из дома эвакуировали 82 человек, в том числе двух детей. Двух жильцов дома спасатели вынесли на носилках. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал. Для жителей дома в стоящей неподалеку гимназии № 37 развернули пункт временного размещения, где предпочла разместиться семья из четырех человек. Остальные эвакуированные отправились к родственникам.
- В половине четвертого ночи удалось остановить распространение огня, к пяти утра открытое горение было ликвидировано. В семь часов утра пожару был дан общий отбой. Пожарные дозанаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины ЧП.
- В ночь на 15 мая в Екатеринбурге на улице Летчиков сгорела квартира, в огне погиб пенсионер.