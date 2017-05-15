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В Екатеринбурге во время пожара в квартире погиб пенсионер

В Екатеринбурге во время пожара в квартире погиб пенсионер
16+
Фото: «Ночные новости»
Пожар произошел в трехэтажке на Летчиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Екатеринбурге на улице Летчиков во время пожара в квартире погиб человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 16 мая.
 
Пожар в трехэтажном жилом доме начался в половине первого ночи 16 мая: на площади три квадратных метра горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже. На место пожара прибыли 10 спасателей и три единицы техники, огонь локализовали в течение 15 минут, около двух часов ночи тушение пожара было полностью завершено.
 
 
  • По данным «Ночных новостей», в огне погиб мужчина пенсионного возраста. Причины пожара устанавливаются.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 16.05.2017, 08:36
Тэги: Фото, Пожар
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