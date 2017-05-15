В Екатеринбурге во время пожара в квартире погиб пенсионер

Пожар произошел в трехэтажке на Летчиков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
В Екатеринбурге на улице Летчиков во время пожара в квартире погиб человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 16 мая.
Пожар в трехэтажном жилом доме начался в половине первого ночи 16 мая: на площади три квадратных метра горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже. На место пожара прибыли 10 спасателей и три единицы техники, огонь локализовали в течение 15 минут, около двух часов ночи тушение пожара было полностью завершено.
- По данным «Ночных новостей», в огне погиб мужчина пенсионного возраста. Причины пожара устанавливаются.