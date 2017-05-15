В Екатеринбурге задержали вора-карманника, промышлявшего в общественном транспорте

Мужчина попался с поличным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска задержали мужчину, грабившего пассажиров общественного транспорта. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили НАШЕЙ в пресс-группе УМВД.

Оперативники наблюдали за подозреваемым в ограблениях и поймали его с поличным. Мужчина попался в автобусе №27. Он вошел туда на остановке «Заводская» и начал глазами искать жертву.

Мужчина заметил одну из девушек, которая держала в руке сумочку. Пользуясь большим скоплением людей, он вытащил из ее сумки мобильный телефон, прошел к выходу и вышел из автобуса на ближайшей остановке. Там оперативники задержали воришку и вернули украденный телефон хозяйке.

Вором-карманником оказался 41-летний житель Екатеринбурга. Он нигде не работал, ранее его неоднократно судили за кражи. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.