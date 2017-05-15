В свердловском поселке нашли труп подростка

Признаков насильственной смерти и суицида на теле мальчика нет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.05.2017
В поселке Бисерть Свердловской области нашли тело 15-летнего мальчика, сообщает «Уралинформбюро» 16 мая.
Труп подростка нашли жители поселка. На теле мальчика отсутствуют признаки насильственной смерти и суицида, обстоятельства гибели школьника устанавливают сотрудники следственного отдела. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников и знакомых подростка.
Тело мальчика отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.
- В конце апреля в деревне в Свердловской области нашли тело 16-летней девушки, которая погибла от огнестрельного оружия. Близкие школьницы не исключают версию суицида.