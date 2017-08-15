Свердловчанам, чьи собаки загрызли первоклассницу, грозит 2 года колонии

Дворняг задушили через сутки после трагедии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
Следственный комитет передал в суд дело двух жителей Таборинского района, чьи собаки загрызли первоклассницу в феврале этого года.
В отношении них завершено расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". Мужчинам грозит до 2 лет колонии.
Напомним, что трагедия произошла 5 февраля на детской площадке в деревне Пальмино. Собаки были оставлены без присмотра, на них не было намордников. Животные насмерть загрызли 7-летнюю Полину.
Псов тут же поймали и под присмотром следователей задушили.
- Владельцами дворняг оказались Эдуард Канифин и Александр Фомин.
- Сам Канифин также признал, что пес был его, просил у мамы погибшей девочки прощения и передал ей в качестве компенсации 10 тысяч рублей.
- В отношении обоих обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.