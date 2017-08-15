В торговом центре Екатеринбурга поймали торговку «синтетикой»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
Полицейские Екатеринбурга задержала местную наркоторговку в одном из торговых центров города. Преступницей оказалась жительница Миасса.
– Из тайника-"закладки", сделанного гражданкой на улице Черкасской, полицейские изъяли бумажный сверток,-– сообщает областное МВД.
Обыск продолжился у нее в квартире на улице Серафимы Дерябиной, где сыщики нашли несколько пакетов "синтетики". Общий вес найденого в доме и в "тайниках" составил 6,5 килограм.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
- Напомним, что вчера стало известно о разоблачении семейного нарокортеля на Уралмаше.
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