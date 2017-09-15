Ночью в Екатеринбурге сгорели две иномарки

Пламя тушили 10 пожарных.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017
В ночь с 15 на 16 сентября, в Екатеринбурге сгорели Kia Sportage и Ford Fiesta. ЧП произошло на Базовом переулке.
– В 02.20 поступило сообщение о пожаре. На площади 5 кв.м сгорел автомобиль Kia Sportage и поврежден кузов автомобиля Ford Fiesta. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Пожарные потушили пламя в течение четырех минут.
- Напомним, что в августе этого года на проспекте Ленина загорелась припаркованная во дворе машина.
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