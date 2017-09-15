Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил пенсионера

Пока неизвестно, под колесами, какого состава погиб мужчина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

Утром 16 сентября, на станции Мурзинка поезд насмерть сбил пожилого мужчину. Тело было найдено в районе железнодорожного переезда.

– Личность погибшего еще не установлена. Так как в том районе много садов, есть подозрения, что под поезд попал один из садоводов. Уже известны все поезда, которые проходили в этом месте, но пока не ясно, под колёсами какого именно состава погиб человек, – рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.