Под Екатеринбургом поезд насмерть сбил пенсионера

Пока неизвестно, под колесами, какого состава погиб мужчина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017
Утром 16 сентября, на станции Мурзинка поезд насмерть сбил пожилого мужчину. Тело было найдено в районе железнодорожного переезда.
– Личность погибшего еще не установлена. Так как в том районе много садов, есть подозрения, что под поезд попал один из садоводов. Уже известны все поезда, которые проходили в этом месте, но пока не ясно, под колёсами какого именно состава погиб человек, – рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Напомним, что летом 2017 года в Свердловской области поезд насмерть сбил 19-летнего парня, который шел по железнодорожным путям и слушал музыку в наушниках.
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