Московский бизнесмен заплатит крупный штраф за взятку уральскому силовику

Он просил подписать заведомо ложный контракт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесмену из Лобни, который в декабре 2016 года пытался дать взятку в 60 тысяч рублей сотруднику Свердловского полицейского главка.

– Он рассчитывал на то, что сотрудник службы составит и подпишет документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершенной поставке аккумуляторов для полицейских раций, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Однако силовик отказался брать деньги и сообщил обо всем в ОБЭП. В итоге передача взятки происходила под контролем силовиков, после чего бизнесмена задержали.

Суд назначил ему штраф в 700 тысяч рублей.

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