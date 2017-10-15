Пассажирку поезда «Приобье – Екатеринбург» ограбил сосед по купе

Он дождался, пока женщина уснет, и списал деньги с ее карточки через "Мобильный банк".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали 21-летнего вора из Сухого Лога. Он обокрал свою соседку по купе, когда ехал в поезде "Приобье – Екатеринбург".

Как рассказали в Уральском управлении на транспорте, пассажирка обнаружила пропажу дорогого телефона, а после недосчиталась и 30 тысяч рублей на банковской карте. Общая сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

– Транспортные полицейские опросили свидетелей и потерпевшую. В результате подозреваемый был установлен и задержан. На момент осмотра места происшествия он "скинул" украденный телефон под полку пострадавшей, – добавили в управлении на транспорте по УрФО.

Злоумышленник дождался пока женщина уснет, взял сотовый телефон и списал деньги через «Мобильный банк» на счет своего отца, а телефон оставил себе.

Возбуждено уголовное дело по 2 части статьи "Кража".

Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

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