«Я ее зарежу!»: cвердловские полицейские спасли женщину от ревнивца с ножом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
Накануне двое полицейских Новой Ляли спасли местную жительницу от ее ревнивого знакомого. В отделение поступило сообщение, что в цех целлюлозно-бумажного комбината ворвался мужчина и угрожает ножом работнице.
На предприятии полицейские обнаружили избитую женщину, которая была сильно напугана.
– Заметив сотрудников полиции, злоумышленник схватил жертву и приставил к ее шее нож, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
На попытку вступить в разговор агрессивно настроенный гражданин выкрикивал: "Я ее зарежу!"
Полицейские отошли к дверям, но продолжали вести со злоумышленником диалог, убеждая его бросить нож и отпустить заложницу. После непродолжительной беседы мужчина отпустил женщину, и его задержали.
- Свои действия он объяснил ревностью.
- Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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