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«Я ее зарежу!»: cвердловские полицейские спасли женщину от ревнивца с ножом

"Я ее зарежу!": cвердловские полицейские спасли женщину от ревнивца с ножом
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Мужчина учинил разборки прямо на рабочем месте своей знакомой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Накануне двое полицейских Новой Ляли спасли местную жительницу от ее ревнивого знакомого. В отделение поступило сообщение, что в цех целлюлозно-бумажного комбината ворвался мужчина и угрожает ножом работнице.

На предприятии полицейские обнаружили избитую женщину, которая была сильно напугана.

– Заметив сотрудников полиции, злоумышленник схватил жертву и приставил к ее шее нож, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

На попытку вступить в разговор агрессивно настроенный гражданин выкрикивал: "Я ее зарежу!" 

Полицейские отошли к дверям, но продолжали вести со злоумышленником диалог, убеждая его бросить нож и отпустить заложницу. После непродолжительной беседы мужчина отпустил женщину, и его задержали.

  • Свои действия он объяснил ревностью.
  • Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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Олег Галимов, 16.10.2017, 19:50
Тэги: Криминал, Происшествия
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